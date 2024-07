Paolo Scattolini è il nuovo presidente del Rotary Club di Osimo

OSIMO – Il Rotary Club di Osimo ha un nuovo presidente. Nella riunione tenutasi il 5 luglio al ristorante Villa Clelia di Sirolo, è avvenuto l’insediamento ufficiale di Mauro Scattolini. Filottranese, 44 anni, già direttore di Confcooperative Marche, Scattolini guiderà il Club che compie quest’anno 66 anni e che rappresenta un punto di riferimento per il territorio dei comuni di Osimo, Filottrano, Castelfidardo, Agugliano e Numana.

Il Rotary di Osimo vede 42 associati tra professionisti, imprenditori, professori, medici e rappresentanti di enti e organizzazioni e da sempre è attento alle esigenze della società e dei cittadini nel mettere a disposizione professionalità tramite azioni di service e progettualità. Importantissime le realizzazioni di interventi rivolti ai giovani, alla cura della persona, alla cultura e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale dei comuni.

«È un onore per me – sono state le prime parole pronunciate da Scattolini - rappresentare un Club che ha fatto la storia del nostro territorio. Insieme ai membri del consiglio e ai presidenti di commissione, lavorerò per promuovere lo sviluppo della società con nuove azioni di service e progetti importanti».

Ad essere rinnovate tuttavia sono state anche altre cariche come i membri del consiglio, in cui figurano Mauro Calcaterra in qualità di past president, Giuseppe Cieri in qualità di presidente eletto; la vicepresidente Daniela Baffetti, il segretario Paolo Francesco Falmini, il tesoriere Corrado Fioranelli e i consiglieri Pasquale Romagnoli e Alberto Maria Alessandrini. I presidenti delle commissioni vedono con il ruolo di effettivo Federica Quattrini; Sarah Mercedes Howell per la commissione immagine pubblica; nella commissione Amministrazione Paola Barraco; nella commissione progetti Andrea Tittarelli e Fulvio Fati Pozzodivalle per la commissione Fondazione Rotary.