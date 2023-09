Festival Berta Filava: il vicesindaco Zinni all'iniziativa del Rotary per l'inaugurazione

Il vicesindaco Giovanni Zinni ha partecipato ieri, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, a una iniziativa di presentazione del festival della letteratura Berta Filava, che si terrà ad Ancona dall’8 al 10 settembre 2023.

Le tre giornate (info sulla pagina Facebook dell'evento https://www.facebook.com/bertafilavafestival/) sono state anticipate da una cena inaugurale organizzata ieri sera, giovedì 7 settembre, dal Rotary Club Ancona 25-35 al Circolo sottufficiali della Marina Militare di Ancona, dove sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Gambi, poeta, scrittore, artista e giornalista, e l’autore Fabrizio Caramagna. “Nel corso della serata – ha detto Zinni - Paolo Gambi ha consegnato all'Amministrazione, per il mio tramite, un'opera multimediale, dal titolo Calligramma, contenente una poesia da lui scritta e dedicata ad Ancona. Ringrazio il Rotary per l'iniziativa, l'autore per il dono fatto al Comune, e l'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini per aver seguito questo progetto, di indubbio valore per la città”.

“Il Rotary Club Ancona 25-35 ha fortemente voluto che il Festival fosse confermato anche quest’anno – spiega il Presidente Mario Antonio Massimo Fusario – per offrire un service di qualità rivolto non solo alla città e agli anconetani, ma anche agli amanti della lettura di tutta la regione. Per questo motivo ci siamo impegnati in prima persona, per far sì che la proposta fosse di alto livello”. Ha espresso soddisfazione anche l’ideatrice e la direttrice del Festival Laura Fagioli che ha ringraziato il Comune di Ancona per la conferma del sostegno, e gli sponsor che hanno creduto all’iniziativa.