L’ex finanziere gentile innamorato del corso: il centro piange Rosario

ANCONA - In centro lo conoscevano tutti o quasi. Chi di nome, chi solo di vista rispondendo ai suoi saluti educati. Addio a Rosario Avvisato, finanziere in congedo, scomparso mercoledì sera a 62 anni a causa di una grave malattia.

Avvisato, originario di Pompei, era ad Ancona da qualche decennio. Come finanziere aveva prestato servizio prima nel nord Italia, poi a Castelfidardo. Ad Ancona era stato assegnato prima all’allora Legione di via Vanvitelli, poi al reparto amministrativo. Una volta in congedo, era diventato un assiduo frequentatore del centro e della zona del porto. Gli amici lo ricordano passeggiare lungo la spina dei corsi. Gli ex colleghi lo omaggiano con una frase semplice, ma che dice tutto. «Una gran brava persona». Funerali celebrati al cimitero di Misano Monte.