Storico commerciante ed ex consigliere comunale: la città piange Romeo Maiolini

FALCONARA - Politica in lutto per la scomparsa di Romeo Maiolini, ex consigliere comunale di Falconara e storico commerciante di Villanova, titolare di un’edicola che ha rappresentato per anni una delle attività più vivaci del quartiere. L’ex consigliere si è spento a 78 anni nella giornata di ieri 20 aprile. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria Pieroni nella giornata di domani, 22 aprile e sarà aperta dalle 9. Il funerale sabato 23 alle 10.30 nella chiesa Natività Beata Vergine Maria di Camerata Picena.

«Romeo Maiolini è stato una figura molto importante per Falconara dal punto di vista sociale, religioso e politico – dice l’assessore Clemente Rossi – e non si può dimenticare il suo grande impegno per la città e la sua umanità».