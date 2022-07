Sente dei rumori e sorprende i ladri in casa: scappano con un Rolex da 10mila euro

ANCONA - Vedendo quelle due ombre aggirarsi in casa sua e rovistare nei cassetti deve essersi spaventata così tanto da urlare con tutto il fiato che aveva in gola. Così ieri sera una donna di 78 anni ha messo in fuga due ladri che erano riusciti ad entrare nella sua casa in via del Conero.

Erano. vestiti di scuro e vedendola hanno scavalcato il cancello d'ingresso per scappare, uno a destra e l'altro a sinistra. Nella fuga, però, hanno portato via un costoso Rolex da 10mila euro e alcuni gioielli d'oro. La donna ha quindi chiamato la polizia per sporgere denuncia. Sul posto sono arrivati gli agenti per i rilievi del caso. Le indagini sono state affidate alla locale Squadra Mobile ed è intervenuta anche la squadra addetta a i sopralluoghi del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica delle Marche.