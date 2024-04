Rogo in una palazzina, le fiamme avvolgono il tetto: due famiglie evacuate

SENIGALLIA – Sarebbe divampato da un camino l’incendio scoppiato ieri sera in un'abitazione al primo piano in via Verdi a Senigallia, in prossimità del Supermercato Conad. Le fiamme hanno interessato anche una parte del tetto in legno della palazzina, richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco della caserma cittadina, che hanno spento il rogo (le cui cause sono ancora in fase di accertamento) isolando la parte di tetto lesionata, e delle forze dell’ordine che hanno provveduto ad inibire la circolazione nel tratto di strada in questione per consentire le operazioni di soccorso effettuate con l’ausilio di un’autoscala. Le famiglie residenti nello stabile, al momento non fruibile, sono state evacuate.