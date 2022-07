Addio a Roberto Verdini, il “gigante buono” si è spento a soli 45 anni

SENIGALLIA- Si è spento a soli 45 anni, per via di un brutto male, Riccardo Verdini che per tutti era “Willy il gigante buono”. Originario di Scapezzano, si era trasferito da un po’ di tempo a Trecastelli facendosi apprezzare da tutti per la sua bontà d’animo.

In passato aveva lavorato come benzinaio, come barista al circolo di Roncitelli e anche da buttafuori per una serie di eventi privati. La sua pagina Facebook è stata riempita di ricordi di amici e conoscenti che lo avevano incrociato in vita. Lascia la madre Loredana e il nipote Gianmarco a cui era molto legato. La camera ardente aprirà oggi alle 12 nella casa funeraria della Cesanella in via Cagli mentre i funerali si svolgeranno domani, lunedì 11 luglio, alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Scapezzano.