Il blues, il rugby e il ballo: porto e Jamboree piangono Roberto, morto a 45 anni

ANCONA - Colpito da un ictus, Roberto Lupini è morto a 45 anni dopo due settimane di ricovero. Capo cantiere alla Fincantieri, insegnante di ballo ed ex atleta della Stamura, Lupini è deceduto ieri dopo un aggravamento delle sue condizioni cliniche.

“Bobby”, appassionato di musica e dei dischi in vinile, è anche ricordato per i suoi dj set e presenze al Summer Jamboree di Senigallia. I suoi funerali non sono ancora stati fissati.