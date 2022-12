Il sindaco ricorda Roberto Frullini: «Spronava chi restava indietro, era questo il senso del suo viaggio»

FALCONARA - Il sindaco Stefania Signorini ricorda Roberto Frullini: «Di Roberto Frullini, oltre alla tenacia nella battaglia contro la malattia, mi ha colpito l'impegno decennale portato avanti giorno dopo giorno affinché la malattia non fosse una barriera per nessuno, nel campo del lavoro, della vita sociale, dell'accesso ai servizi. Ha lanciato e guidato progetti, realtà imprenditoriali, fondazioni perché aveva tutte le caratteristiche del leader: intelligente, brillante, lungimirante, con tanta forza di volontà e costanza, un modello per tutti quelli che lo conoscevano. Aveva ben chiaro in mente dove dovesse andare e come arrivarci e nel suo percorso ha sempre spronato chi restava indietro, perché era proprio questo il senso del suo viaggio».