Lo vedono riverso a terra: «Sembra morto». Paura a Collemarino per un 25enne trovato da alcuni passanti

ANCONA – É stato notato in piazza Galilei, a Collemarino, riverso a terra senza dare segni di vita, tanto da far pensare ad un decesso. Da qui la richiesta di aiuto, con il personale sanitario che è intervenuto nella serata di ieri per soccorrere un venticinquenne di origine straniera. É stato appurato che era stato un esagerato consumo di alcol a stordirlo in quel modo: sul posto anche due volanti della Questura, oltre al personale della Croce Gialla che, dopo averlo visto lentamente riprendersi, ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Torrette.