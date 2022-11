RITROVATO SILVANO BORRA, ERA SCOMPARSO DA 2 GIORNI

ANCONA - Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di Silvano Borra, il pensionato di 80 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso martedì. A distanza di due giorni l'anziano è stato ritrovato vivo ed in buone condizioni di salute nei pressi di via della Ferrovia, a Vallemiano. L'uomo sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto. A quel punto non sarebbe più riuscito a raggiungere l'appartamento dove vive insieme alla famiglia del fratello, nel quartiere di Torrette.

Silvano era scomparso martedì scorso dopo essere uscito per fare della fisioterapia in un ambulatorio non distante da casa. L'80enne è stato portato in ospedale per degli accertamenti ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.