Ritrovato il 30enne scomparso, da mercoledì pomeriggio aveva fatto perdere le tracce

Si sono concluse, per fortuna con un lieto fine, le ricerche di un 30enne di Monte San Vito, che dal pomeriggio di ieri aveva fatto perdere le proprie tracce. La task force composta da forze dell'ordine e vigili del fuoco ha setacciato non solo la provincia, arrivando fino al maceratese, dove il 30enne è stato poi ritrovato nei pressi del lago di Cingoli. Da quanto filtra il ragazzo è in buone condizioni di salute mentre non sono chiare le cause del suo gesto.