Ritrovato a terra parzialmente privo di sensi, 50enne trasportato in ospedale

ANCONA - È stato ritrovato parzialmente privo di sensi questa mattina, in zona piazza Ugo Bassi, un cinquantenne per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure del caso all’uomo, per cui non sarebbe da escludere un abuso di sostanze alcoliche, prima di condurlo al pronto soccorso in condizioni comunque che non hanno destato preoccupazioni.

In precedenza, la Croce Gialla aveva prestato soccorso ad una cinquantenne caduta a terra in via I° Maggio. La donna ha subito un trauma alla spalla, ed è stato portata in ospedale in condizioni non gravi.