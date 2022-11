Mentre puliscono la casa appena acquistata trovano un fucile: arriva la polizia

E’ quanto capitato a due donne, madre e figlia, di origine moldava, le quali nel ripulire l’appartamento da poco acquistato in Zona Borgo Rodi, hanno ritrovato un fucile con tanto di contenitore di polvere nera da caccia. Le due donne, senza farsi prendere dal panico, hanno chiesto il supporto del Personale della Polizia di Stato che ha messo in sicurezza l'arma e ne ha certificato il ritrovamento.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Centrale Operativa è stato scoperto che il fucile risultava denunciato come smarrito, da un anziano anconetano del 1914, quasi 10 anni fa. L’arma è stata quindi presa in carico da personale della Polizia Amministrativa della Questura di Ancona, per le pratiche successive.