Baby ladri da "Pepito", furto nel noto ristorante: spariti palmari e code di rospo

JESI - Ladri da "Pepito". Il noto ristorante jesino è stato bersaglio dei malviventi giovedì in tarda notte, il bottino è stato di poche decine di euro cash oltre a pesce e materiale elettronico usato per raccogliere le ordinazioni. L'ipotesi è che si sia trattato addirittura di ragazzini: troppo piccole le impronte lasciate dai ladri che, come riporta il Corriere Adriatico, si sono fatti strada nel locale con un modus operandi particolare: si sono arrampicati fino alle finestre del retro usando un tavolo e delle cassette di plastica come supporti. Dopo aver forzato le finestre, sono entrati mettendo sottospra il locale. Hanno trovato solo le poche decine di euro che i titolari avevano lasciato in cassa, hanno quindi portato via delle code di rospo e dei palmari. Indagano i carabinieri di Jesi