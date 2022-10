L'ex ristorante del Passetto vende i suoi cimeli: all'asta i piatti dove mangiarono i vip

ANCONA - Da Renato Zero, Gianni Morandi a Bettino Crax, Silvio Berlusconi passando per Sandro Pertini e tanti altri. Politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo: in tanti nel corso degli anni hanno mangiato all'ex ristorante del Passetto. Ora, in un'iniziativa organizzata da Angelo Abate, proprietario di Unicorn che ne ha rilevato la gestione, verrà messo all'asta l'intero servizio di porcellana utilizzato dalle celebrità.

L'asta si terrà domenica prossima (9 ottobre) dalle 10 alle 19 ed il ricavato sarà interamente devoluto alle Patronesse dell'ospedale Salesi di Ancona. In vendita i piatti originali con il marchio Passetto ad un prezzo minimo di 20 euro. Dopo l'asta ci sarà una cena con la presenza di Ideale Carini e Giancarlo Magnarelli. A presentare la serata il giornalista Andrea Carloni.