Doppio furto al ristorante, i ladri entrano due volte: spariscono anche pc e 50 bottiglie di vino

MONTEMARCIANO - Due furti in altrettante notti. Il ristorante è sempre lo stesso: "La Marinella" di Montemarciano. I ladri hanno fattio sparire dai soldi del fondo cassa a un pc, rubando anche del cibo e delle bottiglie di alcolici tra cui 50 bottiglie di vino. Come riporta il Corriere Adriatico, i copi sono avvenuti prima la notte tra mercoledì e giovedì per poi essere ripetuti la notte scorsa. Dopo uno dei due episodi, un testimone ha raccontato agli investigatori di aver visto delle persone scappare dal parcheggio del ristorante. Per entrare, i ladri hanno rotto alcune porte. Indagano i carabinieri,