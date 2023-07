Estintori vuoti al ristorante cinese, denuncia per il titolare

FALCONARA - Operazione "Alto impatto"; polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani hanno controllato 5 attività commerciali: il titolare di un ristorante cinese verrà denunciato per violazione della normativa antincendio. Gli estintori del locale, secondo quanto risulta, erano vuoti. Controllate 120 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e 56 veicoli. Sopralluoghi anche in zone indicate come possibili piazze di spaccio.