Nel ristorante in centro si vendono prodotti cosmetici senza autorizzazione: multato il titolare

ANCONA - Controlli in città da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. In un risotrante del centro, agenti e militari hanno sanzionato il titolare per 5mila euro: nel locale si stavano infatti vendendo prodoti cosmetici senza le necessarie autorizzazioni. Il Comune, nelle prossime ore, potrebbe emettere un'ordinanza immediata dell'attività di vendita abusiva. Durante i controlli sono stati complessivamente identificati 103 soggetti e 60 veicoli.