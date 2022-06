Risse a sediate e bottigliate, lo chalet deve chiudere venti giorni

FABRIANO - Chiude per 20 giorni lo chalet che si trova nel parco di viale Regina Margherita dove il 23 e 24 giugno si è consumata la maxi rissa con tanto di lancio di sedie e tavolini.

Mentre proseguono le indagini per stanare i responsabili delle violenze, il questore Cesare Capocasa ha disposto la chisurura, eseguita dai poliziotti guidati dal capo Moira Pallucchi, a scopo cautelativo e «al fine di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale che grande allarme ha destato nella cittadinanza».

Per questo motivo il locale, che anche in passato è stato teatro di analoghi accadimenti, resterà chiuso per venti giorni, durata ritenuta assolutamente necessaria in relazione alla gravità dei fatti accaduti.