Alcol a fiumi, poi volano le botte: rissa tra ragazzi in piena serata

ANCONA - Pugni, schiaffi e spintoni in tarda serata. La rissa tra una decina di ragazzi, la maggiorparte ubriachi, è avvenuta sabato notte in via Piave. Sul posto è arrivata la polizia. Tre giovani sono stati denunciati. A riportare il caso è Il Corriere Adriatico.

Secondo la ricostruzione, si tratterebbe di una rissa tra gruppi di nazionalità straniere. Nessuno dei coinvolti è stato ferito così gravemente da aver avuto bisogno del pronto soccorso. A scatenare la rissa sarebbero stati dei futili motivi uniti agli effetti dell’alcol. Sono stati i residenti a chiamare il 112 intorno alle 22,30. All’arrivo della pattuglia, la maggior parte del gruppo si è dileguato. Due italiani e un peruviano. Quest’ultimo bloccato più tardi, ha tentato anche di aggredire gli agenti. I tre sono stati denunciati e risponderanno di rissa e ubriachezza molesta. Il peruviano anche per resistenza a pubblico ufficiale.