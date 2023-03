I tre hanno raccontato agli agenti che poco prima, salutandosi fuori della macchina per rincasare, sono stati avvicinati da due ragazzi palesemente ubriachi e che, senza motivo, hanno iniziato ad aggredirli. Ragazzi che, dopo la reazione del trio, sono tornati con altri 4 ragazzi. A questo punto è scattata una nuova aggressione. Il ragazzo ferito è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla. Sulla vicenda sono in corso altri accertamenti per identificare gli aggressori ed accertare la dinamica.

Vanno via in due, tornano in sei per aggredire il gruppetto di amici: rissa in pieno centro nella notte