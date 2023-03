Inseguimento e rissa: volano colpi di bottiglia, un ragazzo in ospedale

ANCONA - Inseguimento e rissa nella notte. Tutto è finiro in via Matteotti con un ragazzo di 22 anni colpito al volto da una bottiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe avvenuta al termine di un insegumento tra due vetture e per cause ancora da ricostruire. Il ragazzo, ferito sopra all'occhio e al collo, è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla. Sul posto anche due volanti della polizia.

