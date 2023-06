Rissa agli Archi, è un 19enne ad avere la peggio: portato in ospedale

ANCONA - Rissa agli Archi ieri sera, intorno alle 23. Un gruppo di ragazzi stranieri è venuto alle mani in via Marconi e, secondo le prime ricostruzioni, è stato coinvolto anche un 19enne. E' stato portato in ospedale dalla Croce Gialla. Sul posto anche polizia e carabinieri per risalire alle cause del parapiglia ed accertare le responsabilità del ferimento.

