Calcio giovanile, quarto di finale da censurare: al Velox termina in rissa Tolentino-Moie Vallesina

JESI- Non certo un bell’epilogo quello relativo al quarto di finale del celebre trofeo Velox di Macerata riferito alla categoria allievi. Nella sfida di ieri sera (20 giugno) tra Tolentino e Moie Vallesina, terminata 1-2 in favore per questi ultimi, a farla da padrona è stata la tensione con il finale di partita caratterizzato da una brutta rissa che ha visto protagonisti giocatori dell’una e dell’altra fazione.

La miccia sarebbe stata causata da qualche parola di troppo da parte dei calciatori cremisi all’indirizzo degli avversari del Moie i quali hanno risposto in modo veemente. Da lì ne è emerso un parapiglia fatto di calci, manate e spintoni ripreso anche da alcuni video amatoriali che sono girati sul web. A riportare la calma l’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre che hanno garantito il regolare deflusso dallo stadio Della Vittoria senza che scoppiassero ulteriori problematiche. Oggi le due società, tra i quali i rapporti sono ottimi, si sono sentite tra loro per chiarire l’accaduto e spegnere le polemiche.