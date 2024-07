«Mettete la mascherina». Clienti reagiscono rompendo un piede al vigilante: in 4 a processo per rissa

FABRIANO - «Dove andate senza mascherina? Mettete la protezione e disinfettatevi le mani». Così un vigilante del supermercato aveva ripreso una coppia, lei incinta, che era entrata a viso scoperto per fare la spesa. La reazione dei due, 27 anni la donna e 40 l’uomo, sarebbe stata violenta. Lei avrebbe iniziato a sputare, lui avrebbe preso a calci l’addetto alla sicurezza a cui è stato rotto un piede. Nel parapiglia erano intervenuti dei clienti, per aiutare il dipendente pestato, ma sono stati picchiati anche loro. In 4, la coppia e due clienti (padre e figlio) sono ora a processo per rissa e lesioni aggravate (questo ultimo reato solo contestato alla coppia) davanti al giudice Matteo Di Battista. Le botte da orbi risalgono all’11 gennaio del 2021, c’era ancora la pandemia e tutte le accortezze per evitare i contagi. Teatro della rissa il supermercato Eurospin. Era pomeriggio quando i due fidanzati, di Sassoferrato, erano entrati per la spesa. Dopo il rimprovero, invece di adeguarsi alle protezioni obbligatorie, avevano reagito. «Non ci mettiamo niente, facciamo solo la spesa». Era esploso un litigio con il vigilante culminato con l’aggressione fisica. La giovane, stando alle accuse, avrebbe aiutato il compagno a colpire l'addetto alla sicurezza, un 63enne finito poi in ospedale con una frattura alla caviglia e 30 giorni di prognosi.

Padre e figlio, intervenuti per difendere il dipendente le avevano prese anche loro. Calci, pugni, spinte e perfino sputi. Tre i feriti, oltre al vigilante anche la ragazza incinta, con un ginocchio sbucciato (per 4 giorni di prognosi) e un fabrianese di 40 anni (uno dei due clienti intervenuti) che riportò 7 giorni di prognosi. Per sedare gli animi era intervenuta la polizia ed erano partite le denunce. Padre e figlio sono difesi dall'avvocato Ruggero Benvenuto. Il padre si è costituito anche parte civile. Ieri è stata sentita una cassiera come testimone e ha riferito degli sputi e dei calci dati all'addetto alla sicurezza da parte della coppia. Prossima udienza il 21 novembre. Il vigilante si è costituito parte civile con l'avvocato Carlo Angelici.