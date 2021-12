Scatta il parapiglia al supermarket, volano cazzotti: due uomini in ospedale

Scatta la rissa in un supermercato di corso Carlo Alberto. Per motivi ancora sconosciuti si è scatenata una scazzottata tra due uomini, un dipendente e un cliente di 50 anni. A quanto si apprende sarebbe stato quest'ultimo a sferrare il primo colpo e, nel parapiglia, sono rimasti feriti entrambi gli uomini.

Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso i due feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia ma, quando gli agenti sono arrivati, il 50enne era già andato a farsi refertare in ospedale. Come accade in questi casi, si potrà procedere con una querela di parte per le lesioni personali riportate.