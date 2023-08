Rissa al ristorante: spray al peperoncino e pugni al volto

ANCONA - Parapiglia in un ristorante della stazione ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che uno dei clienti abbia infastidito alcuni presenti. I toni si sarebbero poi alzati finché l'altra persona ha reagito spruzzando lo spray al peperoncino e passando alle mani. L'uomo è stato portato in ospedale dalla Croce Gialla con una ferita al volto e per i pugni subiti al volto. Sul posto anche i carabinieri.