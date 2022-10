Notte brava per l’alcol: «Mi hanno picchiato in discoteca», volano botte anche al porto

ANCONA - Tre interventi nella notte da parte di Croce Gialla, 118 e questura per soccorrere persone ubriache. Il primo si è registrato ieri sera intorno alle 22,30 alla ex stazione marittima: due etiopi sono arrivati alle mani, entrambi in preda ai fumi dell’alcol. Uno ha riportato una ferita alla gamba, l’altro aveva difficoltà a reggersi in piedi. Sul posto, oltre alla Croce Gialla, sono intervenute due volanti della questura e l’automedica. I due sono stati portati a Torrette per accertamenti.

Intorno a mezzanotte e mezzo, intervento in piazza Roma: un iracheno di 37anni stava dando fastidio a delle ragazze. Sul posto polizia e Croce Gialla. L’uomo, anche in questo caso ubriaco, è stato portato in ospedale. Il terzo intervento alle 5 di questa mattina. Un marocchino di 25anni è stato trovato annebbiato dall’alcol. Ai soccorritori ha raccontato di aver passato una serata in discoteca dove alcuni lo avrebbero picchiato. Racconto ancora al vaglio degli investigatori.