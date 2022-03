Scatta la lite, preso a pugni stramazza a terra: grave un 32enne

ANCONA - Una rissa al porto si è scatenata questa sera verso le 21.30, all’altezza dell’ingresso principale dello scalo dorico passando dal Varco della Repubblica. Coinvolti due giovani, un sudamericano e un anconetano di 32 anni che, per cause ancora da accertare, si sono azzuffati. L’anconetano colpito da un serie di pugni al viso è stramazzato al suolo perdendo i sensi.

Immediatamente è scattato l’allarme al Nue 112. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, l’automedica di Ancona Soccorso e l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso avanzato. Arrivato al nosocomio, ha avuto accesso immediato alla sala emergenze. Il sudamericano, dato il suo stato di eccessiva agitazione, è stato trasportato anche lui con un’ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso. Sulle motivazioni della rissa stanno indagando gli uomini della questura.