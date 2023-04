Calci, pugni e bottigliate in piena notte tra giovanissimi: la strada si è trasformata in un ring

ANCONA - Rissa tra adolescenti al Pinocchio, arrivano polizia e carabinieri. Secondo quanto ricostruito, sono volate anche bottigliate oltre a calci e pugni nella notte tra lunedì e martedì. Sconosciuti i motivi della rissa, sta di fatto che le forze dell'ordine chiamate dai residenti sono intervenute per sedare gli animi mentre i ragazzi se le stavano ancora dando. La maggiorparte erano minorenni. Due sono stati soccorsi del 118 e dalla Croce Rossa per poi essere portati a Torrette. Tutti sono stati identificati e presto potrebbero arrivare dei provvedimenti da parte della questura. Sul posto anche la scientifica per contribuire alla ricostruzione di cause e dinamica.

IN AGGIORNAMENTO