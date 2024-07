Aggrediti dopo il lavoro. Calci, pugni e bottigliate: in cinque a processo per rissa e lesioni

ANCONA - La moglie di uno aveva protestato più volte contro i bivacchi che vedeva sotto casa, in piazzale Loreto, davanti alla ex sede della Circoscrizione, un immobile comunale. Lì si radunavano spesso dei rumeni con le bottiglie a bere. La stessa famiglia avrebbe fatto anche esposti per impedire che i negozi della zona vendessero alcolici a tutte le ore. Quando una notte hanno visto tornare a casa dal lavoro il marito della donna, con altri due operai (avevano finito il turno in cantiere), si sarebbero voluti vendicare innescando una rissa. Era il 7 luglio 2021. I tre operai, due rumeni e un bengalese, avevano parcheggiato l'auto in piazzale Loreto, diretti a casa, in via Scrima. Mancavano pochi minuti all'una. A pochi metri dalle loro abitazioni si è scatenato il finimondo.

I tre rumeni che si trovavano sulle scale della ex Circoscrizione hanno iniziato ad inveire contro il marito della donna delle segnalazioni. Hanno tirato dritto ma arrivati su via Scrima sono stati aggrediti. Calci, pugni e una bottiglia usata come bastone per dare colpi. È scoppiato un parapiglia e tra chi le ha date e chi ha cercato di difendersi: il bilancio è stato di tre feriti con prognosi fino a 30 giorni (denti, dita e braccia rotte) e la vettura dell’operaio imbrattata di immondizia. Arrivata la polizia qualcuno era fuggito ma poi con le denunce dei feriti si è arrivati ad identificare tutti. In cinque, tutti rumeni, sono finiti a processo per rissa e lesioni anche aggravate (contestate a tre di loro) davanti alla giudice Maria Elena Cola. Tra questi ci sono anche due degli operai aggrediti per primo. Il processo è stato aggiornato al 10 luglio.