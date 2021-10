Rissa in piazza del Papa, scattano i provvedimenti: giovani nei guai

Fogli di via, Daspo urbani e ammonimenti: la questura di Ancona invia un segnale forte e chiaro a chi sgarra. Così, per i fatti di violenza avvenuti in piazza del Papa ad agosto, sono stati emessi subito dei provvedimenti nei confronti dei dieci giovani, subito identificati e denunciati dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal capo Carlo Pinto.

In generale la polizia ci tiene a specificare di essere sempre presente sul territorio. Sono stati emessi dal Questore di Ancona quattro fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in città (due sono indirizzati ai giovani coinvolti nella rissa in piazza) e cinque avvisi orali del Questore a cambiare condotta, come avvertimento preliminare, propedeutico a misure più gravi in caso di violazione ripetuta. Emesse inoltre due richieste di sorveglianze speciali nei riguardi di soggetti già dediti ad attività delinquenziali come furti o spaccio di droga e quattro ammonimenti richiesti da giovani donne vittime di stalking.

In seguito ai fatti avvenuti in piazza del Papa, nel mese di agosto, si è provveduto all’emissione di tre Divieti di accesso alle aree urbane (Daspo) per i quali le persone che si sono rese protagoniste del parapiglia, per comportamenti socialmente pericolosi, non potranno più accedere per una anno alle vie intorno alla piazza, dove appunto ci sono i bar e i locali di pubblico intrattenimento, spesso teatro delle risse.

Inoltre la polizia è al lavoro con indagini serrate per individuare i responsabili dei fatti di violenza avvenuti in piazza venerdì notte e per la rissa a Vallemiano. Infine, all’attività di polizia di sicurezza svolta, si aggiungono i numerosi servizi di ordine pubblico per garantire lo svolgimento in sicurezza di manifestazioni ed eventi sportivi.