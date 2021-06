Doppia rissa in piazza Kennedy e davanti le Muse, coinvolti una decina di ragazzi

ANCONA - Se le sono date di santa ragione scatenando una doppia rissa in appena due ore. E' quanto successo ieri notte in piazza Kennedy e piazza della Repubblica.

La prima è avvenuta intorno le 23, quando un gruppo di giovani, provenienti da Foggia e Napoli, hanno avuto un alterco che è sfociato in una vera e propria rissa. Ad avere la peggio 3 di loro, tra i 25 ed i 30 anni, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale nonostante le ferite al volto. Appena un'ora dopo, in piazza della Repubblica a pochi passi dalle Muse, si è scatenata un'altra rissa, con protagonisti un anconetano e 3 nord africani. Ad avere la peggio è stato l'uomo residente ad Ancona che è stato preso in cura dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Anche lui ha però rifiutato il trasporto in ospedale. Intervenuta anche la polizia e la guardia di finanza.