ANCONA - Si presenta ubriaco in piazza del Papa, infastidisce continuamente un gruppo di ragazzi e rimedia due pugni sul volto. E' successo la notte scorsa. L'uomo, un somalo di circa 30 anni, è stato portato a Torrette. Sul posto, oltre alla Croce Gialla di Ancona, c'era anche una pattuglia delle volanti.

Infastidisce la comitiva in piazza del Papa, rimedia due pugni in faccia e finisce in ospedale