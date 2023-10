Colpito a bottigliate in testa, allarme in piazza di notte: uomo in ospedale

ANCONA - Rissa in piena notte, in ospedale un tunisino di 34 anni che è stato colpito in testa con una bottiglia. L'uomo è stato ferito nei pressi di piazza d'Armi. Sono stati i residenti della zona a chiamare i soccorsi, allarmati dal caos e dal lago di sangue in cui versava l'uomo. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, che ha portato il ferito a Torrette con un codice di media gravità.