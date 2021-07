Rissa feroce nella notte, due operai finiscono all’ospedale

Poco dopo la mezzanotte dalle parti di Piazzale Loreto per futili motivi è scoppiata una rissa furibonda che ha visto due operai avere la peggio dinanzi ad un gruppo più numeroso. Per uno di loro, oltre alle ferite, anche ingenti danni alla dentiera

Poteva finire veramente male la scorsa notte per due operai del cantiere navale residenti ad Ancona e di nazionalità rumena che, dalle parti di Piazzale Loreto, sono incappati in un altro gruppo di stranieri con cui si è generata ben presto una feroce rissa dai futili motivi.

I due, per le ferite riportate nel corso dello scontro durato qualche minuto, sono stati trasportati in codice giallo a Torrette mentre per uno di loro va registrato anche il danneggiamento della dentiera.