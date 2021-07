Folle notte al parco della Pace, botte e insulti tra rivali: finiscono in ospedale

Grida, insulti e violenze. E' stato necessario l'intervento dei carabinieri di Ancona per riportare la calma ieri sera al Parco della Pace in via Urbino, teatro di una lite tra giovani provenienti dal Bangladesh.

Due di loro sono stati identificati, sono un 24enne e un 25enne, mentre sulla dinamica della rissa sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari. Sul posto è intervenuta anche la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato al pronto soccorso di Torrette i ragazzi per traumi facciali mentre uno di loro aveva un fianco dolorante. I contorni della vicenda sembrerebbero poco chiari anche se, stando a quanto riportano i carabinieri, non si tratterebbe di una rissa di quelle pianificate sui social come si era verificato mesi fa nel centro di Ancona ma di liti nate all'interno dello stesso gruppo di conoscenti.