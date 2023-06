La nuora non è gradita. Rissa al centro commerciale tra due famiglie rivali

FABRIANO – Quando si dice parenti serpenti. L'unione tra un ragazzo e una ragazza di due famiglie da sempre in guerra tra loro ha fatto scatenare il finimondo al parcheggio del centro commerciale Il Gentile. Il 15 aprile scorso i membri dei due nuclei si erano incontrati per caso e lì erano volate parole grosse. Dagli insulti si era passati alle mani. Calci, pugni, schiaffi, con protagonisti sia uomini che donne. Tutto perché la nuora non era gradita. In sei si erano picchiati fino ad avere bisogno di ricorrere alle cure mediche, al pronto soccorso. Lividi, vestiti stracciati, graffi, ematomi e per tutti 10 giorni di prognosi ciascuno. Sul posto erano intervenute due volanti della polizia, poco dopo le 12, e nemmeno davanti agli agenti gli animi si erano placati. Anche da terra, dove la rissa aveva spinto alcuni dei partecipanti, aveva impedito ai protagonisti di continuare a tirare calci agli avversari. Tutti e sei erano stati denunciati. La rissa era stata ripresa anche con i telefonini. Tra loro la posizione di tre persone, due donne e un uomo si è aggravata perché già con precedenti. Per i tre è scatto quindi l'avviso orale del questore. Un monito a cambiare condotta e a tenersi lontani da reati altrimenti per loro scatterà la sorveglianza speciale.