Furiosa rissa fuori dalla discoteca, calci e pugni tra giovani. Coinvolti anche i buttafuori: 4 i feriti

ANCONA - Calci, pugni e minacce davanti alla discoteca. Rissa tra giovani nella notte tra sabato e domenica al Nyx Club di via 1° Maggio, ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione quattro ragazzi stranieri sarebbero stati aggrediti, senza apparenti motivi, da alcuni giovani italiani. E' questo il loro racconto alla polizia, intervenuta sul posto insieme agli operatori della Croce Rossa di Ancona. Nella rissa coinvolti anche dei buttafuori, intervenuti per mettere in sicurezza l'area. I soccorsi sono stati chiamati proprio dal gruppetto di stranieri che però hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.