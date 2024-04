Volano pugni tra nove ragazzi in un bar del centro, notificato a tutti il Daspo urbano per un anno

ANCONA – L’episodio risale ad alcuni giorni fa in un bar di viale della Vittoria, quando attorno alle due di notte era arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine di un’aggressione, con la vittima che aveva riferito di essere stato raggiunto al volto da un pugno dopo un diverbio con un gruppo di universitari stranieri in città per l’Erasmus, ed era stato successivamente portato in ospedale per ricevere le cure del caso. Una volta rintracciati, i presunti aggressori erano stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso, risultando tutti sprovvisti di documento di identità e per questo motivo deferiti.

Le successive indagini hanno poi permesso di identificare tutti i ragazzi che avevano preso parte a quella che inizialmente sembrava un'aggressione ma che era, invece, a tutti gli effetti una rissa tra più giovani, in una zona centrale della città. Nello specifico nove persone di cui due italiani, tre di origine albanese e quattro di origine kirghiza e kazaka tutti tra i 20 ed i 24 anni. In considerazione della condotta del gruppo, ai giovani è stato notificato un provvedimento restrittivo di un anno, che vieta a ciascuno di loro di poter frequentare il locale teatro della rissa e tutti i locali di pubblico intrattenimento presenti lungo viale della Vittoria. La violazione del Daspo Urbano comporterà la multa da dieci a ventiquattromila euro e la reclusione da uno a tre anni.