Rissa nella notte anconetana, ad avere la peggio un 25enne portato in ospedale

ANCONA – Ad avere la peggio, un venticinquenne portato a Torrette per essere medicato. È l’epilogo di una rissa scoppiata nel cuore della notte nel quartiere Archi, che ha visto coinvolti diversi cittadini stranieri nei pressi di via Marconi. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, che hanno assistito alla scena, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, un mezzo dell’Esercito ed il personale sanitario della Croce Gialla, che ha provveduto a prestare le prime cure del caso al ferito e successivamente a trasportarlo con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette.

In precedenza, i sanitari erano intervenuti attorno alle 22.30 per prestare soccorso ad un 34enne restato contuso in una colluttazione avvenuta in zona Lazzaretto, e trasportato per accertamenti al presidio ospedaliero regionale.