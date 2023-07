Rissa al locale notturno, tre daspo. Il questore: «Non esistono zone franche»

MONTEMARCIANO - Rissa nel locale notturno lo scorso 30 giugno, scattano tre divieti di accesso alle aree urbane per altrettante persone. Il provvedimento è stato emesso dal questore Cesare Capocasa per motivi di ordine pubblico. "Non esistono zone franche- ha detto il questore- colpiremo tutti i responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, per garantire alla nostra provincia alti standard di vivibilità".

I tre coinvolti nella rissa non potranno accedere per un anno nel locale in cui sono avvenuti i fatti, così come non potranno stazionare nelle prossimità dello stesso, né nelle strade limitrofe al predetto esercizio pubblico.