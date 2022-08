Lite furibonda al porto: calci e pugni, uomo ferito con una bastonata in testa

ANCONA - Lite furibonda ieri sera nei pressi dell'arco Clementino. Protagonisti due bengalesi che, probabimente a causa di vecchie ruggini, hanno prima iniziato con gli insulti per poi passare alle maniere forti.

Secondo quanto ricostruito uno dei due, 45enne, oltre ad aver incassato calci e pugni è stato ferito alla testa con una bastonata. Sul posto il 118 e la Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato portato a Torrette per accertamenti, non è in gravi condizioni.