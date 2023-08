"Fumo" non pagato, volano botte in piazza di sera: rissa a tre

ANCONA - Rissa fra tre giovani ieri sera intorno alle 21,30 in piazza Malatesta, coinvolti due tunisini di 19 e 20 anni e un italiano di 20. Secondo le ricostruzioni della polizia, arrivata sul posto,la causa è stato un'acquisto di hashish non pagato per 70 euro. Uno dei due tunisini è rimasto ferito, l'italiano è stato denunciato per lesioni e minacce.