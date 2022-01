Rissa sotto la Galleria Dorica: individuato e denunciato un altro responsabile

Rissa sotto la Galleria Dorica: individuato un altro ragazzo coinvolto nel parapiglia. È stato denunciato e sottoposto a Daspo Urbano da parte del questore Cesare Capocasa. È il sesto relativo ai fatti di sabato. Si tratta di un 27enne dell’Ecuador. Per lui è scattata la misura di prevenzione personale che gli vieta di frequentare e stazionare nei pressi di tutti gli esercizi commerciali siti in Galleria Dorica, Piazza Roma, Corso Garibaldi, Piazza Cavour e Corso Mazzini.

Il questore ha emesso, tra l’ultimo trimestre del 2021 e l’inizio del 2022, ben 34 provvedimenti, «colpendo inesorabilmente con la misura di prevenzione tutti i soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente in ambito cittadino, i quali sono stati individuati e denunciati all’autorità giudiziaria competente». Dall’entrata in vigore dei nuovi dispositivi di sicurezza urbana sono stati circa tremila le identificazioni effettuate in centro città, di cui 655 tra la Galleria Dorica e le vie vicine, anche grazie all’aiuto della Squadra Cinofili di Ancona. Di queste persone circa 90 sono risultati avere precedenti di polizia, per i quali sono stati disposti provvedimenti specifici (43 fogli di via obbligatori e 16 avvisi orali).