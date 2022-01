Rissa sotto la Galleria Dorica, scattano i Daspo urbani e l'avviso orale per i giovani coinvolti

Cinque daspo urbani e un avviso orale: sono i provvedimenti emessi dal questore Cesare Capocasa e notificati dalla divisione di polizia Anticrimine, guidati dalla dirigente Marina Pepe, nei riguardi di alcuni giovani coinvolti nella rissa sotto la Galleria Dorica . Sono in tutto cinque i provvedimenti Dacur emessi dal questore: quattro maggiorenni non potranno più sostare per due anni davanti al bar che si trova sotto la galleria e neppure entrare nei locali pubblici di quella zona. Stessa cosa in corso Garibaldi, piazza Cavour, corso Mazzini e piazza Roma. Inoltre, nei riguardi di uno dei responsabli della zuffa, italiano e residente in città, è stato disposto anche l’avviso orale,«volto a far sì che cessi immediatamente le condotte illegittime e modifichi il proprio modo di vivere orientandolo alla legalità». Provvedimento Dacur anche per un minore di 18 anni che ha gli stessi divieti degli altri ma per un solo anno. Per i fatti di sabato sono scattate cinque denunce per rissa (la polizia aveva arrestato tre maggiorenni e un minorenne). Questa mattina tutte le misure sono state convalidate dall'autorità giudiziaria. Un cittadino di nazionalità peruviana è stato denunciato a piede libero.

Il Questore Capocasa: «Si conferma e continua l’impegno costante della Polizia di Stato, non solo a reprimere i reati già commessi, ma ad operare in maniera fattiva per prevenirne di ulteriori, attraverso una mirata attività di controllo e prevenzione sul territorio cittadino e di tutta la provincia di Ancona. I brillanti risultati ottenuti anche nell’individuazione dei responsabili di questo evento confermano che il dispositivo adottato di presidio del territorio, costituisce la risposta vincente in termini di contrasto al degrado e all’illegalità».