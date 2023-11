Rovescia il drink in discoteca per soccorrere un'amica. «Adesso lo ripaghi», poi le dà un pugno e scoppia la rissa

JESI – Quando si dice farsi i fatti propri forse non si sbaglia mai. Di sicuro non lo hanno pensato una zia e la nipote che, dopo aver trascorso una serata in discoteca avevano visto una loro conoscente piangere, vicino a tre ragazzi. Si erano preoccupate ed erano andate a vedere cosa avesse. Una ha rimediato una spinta e una caduta per terra, l'altra un pugno che le ha rotto un labbro della bocca. Tutto per il bicchiere di una bibita versato a terra. Era l'8 gennaio del 2017 quando al Noir di Jesi si sarebbero fronteggiati due gruppi rivali tra i quali c'erano anche due donne, zia e nipote. Prima della chiusura una jesina di 33 anni (nipote) aveva incontrato una sua amica e vedendola piangere si era avvicinata. Nel farlo però aveva versato a terra la bevuta di uno dei tre ragazzi che erano vicino alla sua amica. Il danneggiato pretendeva che la donna gliela ripagasse. «Adesso me la ricompri» le avrebbe detto a brutto muso. A sua difesa era intervenuta la zia, una osimana di 44 anni che aveva rimediato uno spintone e una caduta a terra.

Per aiutare la parente la 33enne aveva preso un pugno in faccio che le aveva causato un taglio un labbro. I tre ragazzi si erano poi allontanati. Quando le due donne, insieme anche a due loro amici (uno era lo zio della 33enne), un albanese di 41 anni e ad uno jesino di 53 anni, sono uscite dal locale hanno subito un nuovo attacco alle spalle. Era esploso un parapiglia generale con l'intervento dei buttafuori e dei carabinieri. Quattro i feriti con prognosi da 5 a 20 giorni. Per quella rissa sono finiti in sette a processo, davanti alla giudice Martina Martinangeli. Oltre al gruppetto aggredito anche due rumeni di 36 e 40 anni e un albanese di 37 anni. Gli imputati dovevano rispondere anche di lesioni ma le parti hanno pori ritirato la querela e si procede solo per rissa. Le difese dei sette sono affidate agli avvocati Gabriele Galeazzi, Marco Torelli, Elisa Pavoni, Andrea Nobili, Raffaele Sebastianelli. Prossima udienza l'8 marzo.