Rissa in piena notte nel locale da ballo, feriti tre addetti alla sicurezza

ANCONA - Rissa in un locale da ballo nella periferia di Ancona, questa notte intorno alle 3,30. Feriti tre addetti alla sicurezza. In ospedale un senegalese di 50 anni con un trauma facciale e un 31enne. Una terza persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto la Croce Gialla, il 118 insieme alle volanti della Polizia di Stato. La questura sta ricostruendo e accertando cause e responsabilità.

IN AGGIORNAMENTO