La rissa comincia sul corso e finisce in piazza: giovane ferito al volto

ANCONA - La rissa inizia in cosrso Stamira, poi prosegue in piazza Roma. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri. Coinvolte tre persone straniere, ad avere la peggio è stato un 21enne che ha riportato delle ferite al volto ed è stato accompagnato al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia, oltre alla Croce Gialla e al 118. Il giovane non versa in gravi condizioni. Ancora da accertare i motivi che hanno scatenato la rissa.